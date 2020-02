ONZE PUNTEN. Geen uitschieters of buizen bij Standard en Antwerp, maar vooral bij The Great Old moet het toch echt beter

Twee op twaalf en de derde plaats kwijt. Dat is het verdict voor Antwerp na de match tegen Standard op de 27ste speeldag. Bij The Great Old balanceren een pak spelers op het randje van een buis, terwijl bij Standard onder meer Obbi Oulare een sterke wedstrijd speelde. Toch presteerden enkele Rouches ook bleekjes. Dit zijn onze punten na Standard-Antwerp.