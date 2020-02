“Ik ben de enige jood in de wereld die bidt om de gezondheid van de nazi’s”

De ene teleurstelling na de andere. Dat is het leven van één van de weinige nazi-jagers ter wereld. Dr. Efraim Zuroff (75) bedacht daarom een eigen soort puntensysteem als beloning voor zijn jarenlange zoektocht naar de mannen en vrouwen achter de Holocaust.

Een nazi vinden is niet het grootste probleem volgens Efraim Zuroff. Maar ervoor zorgen dat hij voor het gerecht belandt en ook een straf krijgt, is de echte uitdaging. Zuroff is al zo’n veertig jaar een van de enige nazi-jagers ter wereld. Hij gaf al meer dan 3.000 namen af aan de overheden, maar slechts bij 40 daarvan werd er juridisch iets ondernomen. En dat betekent niet dat er ook effectief een rechtszaak en een straf aan te pas kwam.

Zuroff bedacht een puntensysteem om zijn motivatie hoog te houden. “Eén punt voor het blootleggen van iemands identiteit, twee voor een onderzoek van de overheid, drie voor een aanklacht, vier voor een rechtszaak, vijf voor een veroordeling en zes voor een straf. En ik heb nog maar een handvol zessen gehad”, zegt hij aan de Britse tabloid The Mirror.

Race tegen de tijd

Het is een race tegen de tijd voor Zuroff. “Weet je hoeveel er al gestorven zijn in het midden van het onderzoek? Elke dag bid ik voor de gezondheid van de nazi’s. Ik ben de enige jood in de wereld die dat doet. Ik voel zoveel druk.”

“Het is niet zozeer dat ik kwaad ben. Je mag kwaadheid niet in de weg laten komen. Het moet vastberadenheid, doorzetting en het gevoel dat je iets juist doet, zijn. Zij zijn de laatste mensen op aarde die sympathie verdienen. Maar je moet je emoties onder controle hebben, anders lukt het niet.”

Heel wat mensen zeggen dat het niet de moeite meer is om al die oude mensen op te zoeken, maar daarop heeft Zuroff slechts één ding te zeggen: “Jij ziet oude mannen en vrouwen. Maar toen ze op het hoogtepunt van hun krachten waren, gebruikten ze die om mensen te vermoorden. Sommigen zelfs ouder dan zij nu zijn.”

Hij voegt er nog één ding aan toe: “Ik heb nog nooit een zaak gehad waarin iemand zich verontschuldigd heeft.”