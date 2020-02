RB Leipzig vernedert Schalke 04 in eigen huis en komt opnieuw tot op 1 punt van leider Bayern München

RB Leipzig heeft zijn titelambities in de Bundesliga opnieuw wat kracht bijgezet op de 23ste speeldag, en hoe. Die Roten Bullen gingen met forfaitcijfers winnen op bezoek bij Schalke 04, waar Benito Raman de hele partij speelde: het werd 0-5. Schalke 04 kon intussen al vijf wedstrijden op rij niet meer winnen en is de voeling met de top van de competitie volledig kwijt.

Schalke-doelman Nubel moest zich al in de eerste minuut een eerste keer omdraaien, want Sabitzer scoorde op aangeven van Werner vrijwel meteen de 0-1. Na die blitzstart werd het rustig in de Veltins Arena, maar toen Werner na een uur spelen zelf de 0-2 scoorde, stortte Schalke als een kaartenhuisje in elkaar. Enkele minuten later maakte Halstenberg er 0-3 van, in de slotfase maakten Angelino en Forsberg het wel heel pijnlijk door allebei ook nog eens te scoren. Eindstand: 0-5.

Schalke was door de belabberde prestaties van de voorbije weken al uitgeschakeld voor de titel en volgt nu al op 13 punten van leider Bayern München. Het moet nu zelfs stilaan beginnen vrezen voor Europees voetbal als de resultaten niet snel verbeteren. Schalke is momenteel zesde en heeft daarmee het laatste Europese ticket beet, maar met Hoffenheim, Freiburg en Wolfsburg liggen enkele clubs op de loer. Leipzig is op zijn beurt dan weer tweede met 48 punten en blijft Bayern München dus op de hielen zitten.

Bekijk hier alle goals:

GOAL | Sabitzer opent de score met een mooie doelpunt ! ??



0️⃣-1️⃣ #S04RBL 🔴

GOLAZO | Werner vergroot de voorsprong voor Leipzig ! ??



0️⃣-2️⃣ #S04RBL 🔴

GOAL | Halstenberg scoort de derde voor Leipzig ! ????



0️⃣-3️⃣ #S04RBL 🔴

GOAL | Angelino scoort zijn eerste doelpunt voor Leipzig ! ??



0️⃣-4️⃣ #S04RBL 🔴