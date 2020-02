Zelfs wereldsterren in de bres voor gepeste jongen (9) met dwerggroei: nu krijgt hij echter te maken met complottheorieën

“Geef me een touw, dan hang ik me op.” Dat waren de woorden van Quaden Bayles, een Australisch jongetje met dwerggroei, na de zoveelste schooldag vol pesterijen. De radeloze mama van de 9-jarige jongen deelde de video op sociale media om de pesters te confronteren met hun gedrag. In een mum van tijd gingen de beelden viraal en werd een crowdfunding op poten gezet om de jongen en zijn mama te trakteren op een tripje Disneyland. Intussen werd al ruim 400.000 euro opgehaald.

De beelden gaan door merg en been. “Ik heb mijn zoon net opgepikt van school en zag hoe hij gepest werd”, zegt de mama terwijl ze haar wenende zoon filmt. “Ik wil dat mensen weten wat pesterijen teweegbrengen. Dit is het resulta...”, waarop haar zoon haar onderbreekt. “Geef me een touw! Ik wil mezelf ophangen”, zegt hij. Iets later vraagt hij haar om een mes “zodat ik mijn hart kan doorboren”. Het jongetje krijgt het al jaren hard te verduren door zijn kleine gestalte. Op school, op speelpleintjes en ook online: overal wordt hij uitgelachen en gepest.

De beelden lieten weinig surfers onberoerd en in een mum van tijd gingen ze viraal. De steunbetuigingen stroomden binnen en zelfs enkele sterren staken de 9-jarige jongen een hart onder de riem. Zo stuurde de Australische acteur Hugh Jackman, vooral bekend als Wolverine uit de X-men-films, een videoboodschap naar zijn landgenoot. “Quaden, je bent sterker dan je denkt, maat. Wat er ook gebeurt, ik ben je vriend. Laat iedereen aardig zijn voor elkaar. Pesten is niet oké. Punt.”

De Amerikaanse stand-upcomedian Brad Williams, die zelf dwerggroei heeft, startte een crowdfundingsactie om Quaden met zijn moeder een tripje naar Disneyland cadeau te doen. Inmiddels is al ruim 400.000 euro opgehaald. Gezien dat meer dan voldoende is voor het reisje, gaat de mama van Quaden het resterende bedrag storten voor organisaties die zich inzetten tegen pesten en andere vormen van geweld.

Complottheorie

Zijn moeder bedankt iedereen voor de “overweldigende uitingen van liefde en steun, van zo veel mensen van over de hele wereld”. Maar toch zijn er enkelingen die twijfelen aan het verhaal van Quaden. Zo circuleert de complottheorie dat Quaden in feite 18 jaar is en dat het filmpje opgezet spel is. Als ‘bewijs’ gaat een foto van Quaden rond die naast een grote kartonnen 18 staat. Op andere foto’s neemt hij schijnbaar “te volwassen poses” aan voor zijn leeftijd en draagt hij een Gucci-trui.

Snopes, een website die aan factchecking doet, ontkrachtte de complottheorie. Zo is de foto met de kartonnen 18 genomen op een verjaardagsfeest van een vriend en “is het dragen van een Gucci-trui en het aannemen van coole poses niet enkel weggelegd voor volwassenen”. Ook kwamen Quaden en zijn moeder in 2015 al een keertje in het nieuws in het kader van een bewustmakingscampagne rond dwerggroei. De jongen was toen 4. “Indien Quaden vandaag werkelijk 18 jaar zou zijn, dan was hij op die beelden 13, wat hij klaarblijkelijk niet is.”

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.