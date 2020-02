Yari Verschaeren na twee maanden afwezigheid weer in selectie Anderlecht, ook onzekere Joveljic is erbij

Middenin de immense blessuregolf is er toch een lichtpuntje voor Anderlecht: Yari Verschaeren maakt na iets meer dan twee maanden blessureleed zijn comeback in de selectie voor de match tegen Eupen. Verschaeren scheurde op 15 december vorig jaar zijn enkelligamenten tegen Standard. Mogelijk krijgt hij tegen de Panda’s zijn eerste speelminuten in meer dan twee maanden.

LEES OOK.Frank Vercauteren vreest voor nieuwkomer Joveljic tegen Eupen: “Mezelf in de spits zetten? Dat zal niet lukken”

In de selectie van Anderlecht is ook plaats voor Dejan Joveljic, de enige diepe spits die fit is - hoewel ook hij met kwaaltjes kampt. Het is dus onzeker of Joveljic zondag aan de partij kan beginnen. Ook Vincent Kompany en Elias Cobbaut zitten in de selectie, Nacer Chadli ontbreekt.

Volledige selectie Anderlecht:

Keepers: Hendrik Van Crombrugge, Davy Roef, Rik Vercauteren

Verdedigers: Vincent Kompany, Elias Cobbaut, Lucas Lissens, Sieben Dewaele, Killian Sardella, Marco Kana, Amir Murillo

Middenvelders: Michel Vlap, Peter Zulj, Edo Kayembe, Francis Amuzu, Anouar Ait El Hadj, Albert Sambi Lokonga, Yari Verschaeren, Zakaria Bakkali

Aanvallers: Marko Pjaca, Dejan Joveljic