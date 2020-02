Matz Sels blijft met Straatsburg op draw steken tegen staartploeg Amiens

Straatsburg is zaterdag op de 26e speeldag van de Franse Ligue 1 in eigen huis niet verder gekomen dan een scoreloze draw tegen staartploeg Amiens. Matz Sels stond bij de thuisploeg de hele partij tussen de palen.

Aaron Leya Iseka had met rode lantaarn Toulouse op bezoek bij Rijsel helemaal niets in de pap te brokken. De thuisploeg liep uit via twee treffers van Rémy (2. en 39.), waarna Sanches (72.) na de koffie de 3-0 eindstand nette. Onze landgenoot werd elf minuten voor tijd naar de kant gehaald.

In de stand blijft Toulouse afgetekend twintigste en laatste met 13 punten. Amiens, de voorlaatste, telt al negen punten meer en Dijon (op een veilige zeventiende stek) zelf al veertien meer. Straatsburg (38 ptn) is zesde.