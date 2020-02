Het mag je medepassagiers dan wel frustreren, je moet je er niet voor schamen: “Stoel laten zakken, mag in het vliegtuig”

In het vliegtuig de leuning van je stoel laten zakken, is en blijft voor heel wat passagiers een heikel punt. Je mag zo dan wel een stuk comfortabeler reizen, de man of vrouw achter je krijgt het wel erg benauwd. En dat mondt weleens uit in een stevige discussie. Dat heeft de Amerikaanse Wendi Williams op een vlucht van American Airlines aan den lijve ondervonden.