Waasland-Beveren neemt rode lantaarn over van Cercle Brugge na pijnlijke nederlaag tegen KV Mechelen

KV Mechelen pakte tegen een ontstellend zwak Waasland-Beveren zijn makkelijkste zege van het seizoen (4-0) en blijft zo Racing Genk opjagen in de strijd om Play-Off 1. Waasland-Beveren tuimelt door de zege van Cercle Brugge naar de laatste plaats.

Zowel Wouter Vrancken als Arnauld Mercier hadden na de sterke prestatie van hun team tegen respectievelijk Anderlecht en Club Brugge vorige week geen reden tot wissels. Beide coaches hadden dan ook dezelfde elf pionnen op het bord geposteerd voor een duel dat zowel voor KV Mechelen als Waasland-Beveren van zeer groot belang was. De thuisploeg moest door de zege van Racing Genk vrijdagavond winnen om zijn kansen op Play-Off 1 gaaf te houden. Waasland-Beveren had de punten dan weer broodnodig in volle degradatiestrijd.

Snedig Malinwa

Het was Malinwa dat het snedigst uit de startblokken schoot. Vooral Hairemans leek zich in zijn sas te voelen en eiste in afwezigheid van de geblesseerde Kaya (enkel) vaak het leer op. Na amper vijf minuten vond de Deurnenaar Kabore op rechts. Zijn voorzet werd aan de tweede paal door De Camargo tot bij de ingelopen Van Damme gekopt. Zijn schot met rechts was te centraal om Jackers te verontrusten. Uitstel, maar geen afstel, want zestig seconden later was het wel raak. Alweer Hairemans loodste Storm door de buitenspelval, de winger was niet egoïstisch en schotelde De Camargo de 1-0 op een presenteerblaadje voor.

KV Mechelen beleefde een bijzonder aangename avond. Foto: BELGA

Smet keurde het doelpunt op aangeven van de grensrechter af, maar na de VAR geraadpleegd te hebben, wees hij alsnog naar de middenstip. Het liep voor geen meter bij de Waaslanders en toen een hoekschop van Schoofs door een bos van benen Peyre bereikte, leek de match al een dozijn minuten gespeeld. De degradatiestress had de bezoekers volledig in zijn macht. Ze bakten er werkelijk niets van en Van Damme zette De Camargo alleen voor Jackers op weg naar de 3-0. Geen tiende seizoenstreffer voor de spits van Malinwa, want zijn lob belandde over. De Beverse comedy capers ging lustig voort, want Jackers mocht van geluk spreken toen zijn uittrap via de rug van Storm in het zijnet vloog.

‘Shame on you’

Het Beverse vak zat aardig vol. Door een fanactie van de club mag elke supporter die naar het Mechelse AFAS-stadion afzakte, binnen twee weken ook kosteloos mee de bus op naar het mogelijks cruciale duel op Moeskroen. Of ze na amper een kwartier spelen zo blij zullen geweest zijn met dat gratis ticketje richting Le Canonnier is maar de vraag. “Shame on you” rolde van de tribunes. De bezoekende fans zagen hoe hun ploeg meer én grotere gaten vertoonde dan een Hollandse Leerdammer. Vooral de flanken lagen bij momenten wagenwijd open. Het beterde er niet op toen Wiegel een voorzet van Kabore bijna in eigen doel kopte. Op de schaarse momenten waarop de geel-blauwen dan toch eens in de vijandelijke zestien kwamen, liep het ook offensief spaak. Een simpele pass van Dierckx bleek veel te ver voor de mee opgerukte Wiegel.

Malinwa zit nog volop in de running voor Play Off 1. Foto: Photo News

Gelukkig trok Malinwa de handrem ietsje naar boven en konden de bezoekers even naar adem happen. Vranckx liep voor rust nog tegen geel aan. Het was tekenend voor zijn duel, waarin hij minder prominent aanwezig was dan vorige week tegen Anderlecht. De slotfase voor rust was voor Waasland-Beveren. Castro raapte makkelijk een poging van Koita op, Vukotic besloot van dichtbij via de benen van Van Damme en Kabore in hoekschop en Foulon trof de vuisten van Castro.

Van Damme maakt ex-club af

Het einde van de eerste helft leek enige spankracht te voorspellen. Van Damme dacht daar lichtjes anders over. De ex-Beverenaar ontfutselde Bizimana het leer, stuurde De Camargo in het straatje en legde de door de uitgekomen Jackers ontzette bal nadien netjes in het lege doel. Drie-nul, match gespeeld. Een bal van Dierckx op de lat kon het duel geen nieuw leven inblazen. Ondertussen was Cercle op Moeskroen op 0-1 gekomen en zakte Waasland-Beveren virtueel naar de laatste plaats. Malinwa had zijn schaapje op het droge en de bezoekers lagen geveld tegen het canvas. De voor Vranckx ingevallen Vanzeir liet de 4-0 eerst nog liggen, maar Togui legde finaal de niet eens overdreven 4-0-eindcijfers vast. Ook voor de Ivoriaan was het zijn negende van het seizoen.

Allesbehalve blije gezichten bij de Waaslanders. Foto: Photo News

Zo freewheelde Malinwa naar zijn makkelijkste zege van het seizoen en blijft het volop meestrijden voor Play-Off 1. Voor rode lantaarn Waasland-Beveren worden het nog drie wedstrijden op leven en dood tegen Anderlecht, Moeskroen en AA Gent. Het blijven barre tijden voor het Wase voetbal.