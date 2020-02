Coronavirus teistert Serie A: Romelu Lukaku, Timothy Castagne en Radja Nainggolan komen zondag niet in actie

Het Coronavirus heeft ook Europa in zijn greep en bereikt nu het Europese topvoetbal. Zaterdagavond raakte bekend dat drie Serie A-matchen zondag niet doorgaan vanwege het virus. Het gaat om de wedstrijden Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria en Hellas Verona-Cagliari.

Het coronavirus is stevig aan het uitbreiden in Italië. Met 79 vastgestelde besmettingen is het zelfs het Europese land met de meeste besmettingen. Twee mensen stierven in Italië al aan het virus en een tiental steden en dorpen in het noorden van het land werden in lockdown geplaatst. Vooral de regio Lombardije is getroffen.

Zaterdagavond laat werd bekendgemaakt dat alle voetbalwedstrijden in de regio’s Lombardije en Venetië niet doorgaan, net als verschillende andere grote evenementen. Inter en Atalanta, respectievelijk afkomstig uit de Lombardische steden Milaan en Bergamo, zien daardoor hun wedstrijd afgelast worden. Ook de match tussen Verona en Cagliari in de provincie Venetië is geannuleerd.

Door de afgelastingen komen Romelu Lukaku (Internazionale), Timothy Castagne (Atalanta) en Radja Nainggolan (Cagliari) zondag niet in actie. Eerder op zaterdag werden al enkele Italiaanse voetbalwedstrijden afgelast, waarvan de wedstrijd in de Italiaanse tweede klasse tussen Ascoli en Cremonese de hoogst aangeschreven partij was. In Cremona was een positieve test op het coronavirus aan het licht gekomen. De bezoekers van Cremonese waren zelfs al naar Ascoli Piceno afgereisd toen bekend werd gemaakt dat de wedstrijd afgelast was.