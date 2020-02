Nieuw rapport: “Hoge ambtenaren kansspelcommissie kregen cadeaus van gokbedrijven”

In alle stilte voerde het Centrum Integriteit (CINT) de voorbije maanden een onderzoek naar mogelijke fraude en corruptie bij de Kansspelcommissie. De speurders namen computers in beslag en verhoorden personeelsleden. Ze kwamen tot de conclusie dat er vijf ernstige integriteitsschendingen zijn vastgesteld. Het gaat onder meer over misbruik van overheidsmiddelen, het onderscheppen van e-mails, machtsmisbruik en het aanvaarden van voordelen van gokbedrijven. Vooral dat laatste is bijzonder kwalijk. Als de waakhond van de goksector cadeaus aanvaardt van gokfirma’s, staat de deur naar corruptie wagenwijd open.

Het onderzoek spitste zich vooral toe op directeur Peter Naessens. “Mijn cliënt heeft een integere reputatie en zal zich verdedigen tegen alle aantijgingen”, zegt zijn advocaat Anne Marie De Clerck.

De Belgian Association of Gaming Operators (BAGO), dat de vijf grootste gokfirma’s in het land vertegenwoordigt, wenst geen commentaar te geven.(cds)