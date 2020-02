Aan de haal met waardeloze munten

Het tweetal, de 22-jarige S.T. van Noord-Afrikaanse origine en de 21-jarige E.B. van Roemeense origine, werd door een bewakingsagent op heterdaad betrapt in het Muntgebouw in de Pachecolaan. Meteen werd de politie verwittigd en die vond in het gebouw de met sjaals gemaskerde kerels die zich onder de trap verstopt hadden. In hun rugzak hadden ze zakken met beschadigde munten weggestoken. Goed voor telkens vijf kilogram. Een derde verdachte zou ontkomen zijn. Het zou daarbij gaan om een dakloze die nog gezocht wordt. Mogelijk heeft hij wel buit kunnen maken.

Het duo, of trio, had die nacht ook al ingebroken in de gebouwen van de Thesaurie in de Handelsstraat. Daar zouden ze aan de haal zijn gegaan met computers aan het onthaal. “Maar daar stond geen gevoelige informatie op”, zegt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën. Nog volgens Adyns zijn de ontvreemde munten waardeloos. “Het ging om beschadigde exemplaren die niet meer gebruikt kunnen worden. Geplooide exemplaren, of stukken met een gat in of die met chemicaliën beschadigd zijn. In het gebouw worden geen bruikbare munten bewaard. Ons inzicht is dat de inbrekers amateurs waren.”

“Voetbal spelen”

Het parket bevestigt het nieuws van de inbraakpoging. “De twee zijn na verhoor vrijgelaten. Zij hebben geen gerechtelijk verleden en kregen een rechtstreekse dagvaarding mee naar huis. Op 5 maart moeten ze voor de rechter verschijnen”, zegt Denis Goeman van het Brusselse parket. Waarom de drie mannen zo geïnteresseerd waren in kapotte munten, was gisteren niet duidelijk. De opgepakte mannen beweerden dat ze naar binnen waren gegaan om voetbal te spelen in het gebouw en om dat op video op te nemen, maar er zouden bewijzen zijn dat ze de deur hebben ingetrapt.

Het hele verhaal doet een beetje denken aan de populaire Netflix-reeks La casa de papel, waarin een bende overvallers de Koninklijke Munt van Spanje berooft en met een massa geld kan verdwijnen. De Koninklijke Munt van België slaat de Belgische euromunten echter al sinds 2017 niet meer zelf. Ze worden in Nederland gemaakt. Er waren al plannen om de kantoren te huisvesten in het nabijgelegen gebouw van de Nationale Bank. “We gaan die verhuizing nu versneld doorvoeren”, zegt Adyns.