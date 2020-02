Onbekenden openen het vuur op een shishabar in Stuttgart: geen gewonden

Onbekenden hebben zaterdag het vuur geopend op het raam van een shishabar in de zuidwestelijke Duitse stad Stuttgart. Dat zei een woordvoerder van de politie zaterdagavond. Niemand raakte gewond bij het incident.

Een medewerker merkte de schade zaterdagmiddag op. Wanneer het raam beschadigd werd, is onduidelijk. Volgens de politie was er niemand in het gebouw op het moment van het misdrijf.

De dader of daders schoten ook op een ander raam in het gebouwencomplex, zei de politie. In het gebouw bevindt zich ook een fitnesscentrum. Terwijl het projectiel het venster van de bar brak, weerstond het andere venster de aanval.

De misdaad komt er enkele dagen nadat in het Duitse Hanau een 43-jarige schutter het vuur opende in twee shishalounges en daarbij negen mensen met een migratieachtergrond doodschoot. Ook doodde de dader, die een extreemrechts motief had, zijn moeder voordat hij zelfmoord pleegde.

LEES MEER. Experts na moordraid in Duitsland: “Al die extreemrechtse aanslagen starten in een online wereld. Dit is nog maar het begin”