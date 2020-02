Aalst zet zich schrap voor turbulente editie van carnaval: deze groepen zullen voor ophef zorgen

Aalst - In Aalst zetten carnavalisten zich schrap voor een turbulente editie van de jaarlijkse stoet. Het KMI voorspelt windstoten tot 100 kilometer per uur en de internationale pers zal bovendien met een vergrootglas kijken naar de optocht die traditiegetrouw controverse opzoekt. Deze groepen zullen vermoedelijk voor ophef zorgen.

De internationale pers trekt zondag dan ook naar Oost-Vlaanderen om de festiviteiten op de voet te volgen. En ook dit jaar zullen beelden zoals die van vorig jaar in de stoet opduiken, al is het afwachten of die dezelfde impact zullen hebben als de praalwagen van carnavalsgroep De Vismooil’n vorig jaar. Daarbij werden Joodse karikaturen met een typerende haakneus omringd door munten en zakken vol geld, een stereotype over de bewuste gemeenschap die gekwetst reageerde en gelijkenissen zag met vooroorlogse taferelen.

De praalwagen van carnavalsgroep De Vismooil’n vorig jaar met Joodse karikaturen. Foto: carlo coppejans

Verschillende carnavalsgroepen werken dit jaar rond de ophef en het thema censuur. Zo ook carnavalsgroep De Vismooil’n, met het thema ‘Oilsjt Voegelvroi’. De bewuste Joodse poppen heeft de groep evenwel doorgegeven aan ‘De Zwiejtollekes’, die bovendien schietschijven op hun kostuums vasthechten. Ook carnavalsgroep Lossendeirdeveirdeirdeir werkt rond censuur met het thema ‘Het Oilsjters Tribunool’ dat belooft Joden, priesters en moslims te viseren.

Carnavalsgroep ‘De Salongcarnavalisten’ werkt dan weer rond grote allochtone gezinnen en De Tsjoepeneizen steken de draak met transgender personen onder de slogan “De flosj moet eraf!”. Ook de klimaatjongeren zullen in de stoet van zondag op de korrel worden genomen door carnavalsgroep Stièndoeid.

Bovendien is van heel wat kleinere, losse, carnavalsgroepen niet geweten welke verkleedkostuums ze zullen aantrekken en welke attributen ze zullen meebrengen. En wie controverse verwacht kan die mogelijk ook vinden naast het parcours. Zo zouden ook omstanders Joodse opzetneuzen of attributen kunnen aantrekken.

In de stoet is in principe alles toegelaten en in het maatschappelijk debat dat zich in de nasleep van de vorige editie heeft ontsponnen heeft burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) zich opgeworpen als verdediger van de vrije spot. Maar toch gaf hij aan dat er wel degelijk ingegrepen kan worden indien een groep over de schreef gaat. Hij denkt dan onder meer aan “mensonterende” beelden.