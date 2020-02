96 nieuwe doden door coronavirus in China

De dodentol van de coronavirus-epidemie in China is zondag opgelopen tot meer dan 2.400. In de centrale provincie Hubei, het epicentrum van de epidemie, zijn nog eens 96 mensen overleden.

De overgrote meerderheid van de nieuwe sterfgevallen zijn geregistreerd in Wuhan, de hoofdstad van Hubei, zo blijkt uit het dagelijkse bulletin van de provinciale gezondheidscommissie.

De commissie rapporteerde ook 630 nieuwe bevestigde gevallen van besmetting in de provincie, waardoor het totaal van besmettingen op het Chinese vasteland nu uitkomt op ongeveer 77.000.

Het coronavirus, dat in december in Wuhan opdook, heeft zich intussen verspreid naar meer dan 25 landen en veroorzaakt groeiende bezorgdheid vanwege nieuwe uitbraken in Europa en het Midden-Oosten. De Chinese autoriteiten hebben verwarring gecreëerd over het aantal besmettingen door hun telmethode herhaaldelijk te wijzigen.

