Derde Belgische weekendstorm op rij is een feit: code geel afgekondigd, noodnummer 1722 geactiveerd

Op de meetpaal Westhinder aan de kust is zondagochtend 9 beaufort gemeten. We krijgen dus voor het derde weekend op rij te maken met een storm.

We spreken nu officieel van een Belgische storm, zo liet KMI-meteoroloog David Dehenauw kort voor 7 uur weten op Twitter.

Zonet 9 Bft gemeten op meetpaal Westhinder. Het is nu officieel een Belgische storm. — David Dehenauw (@DDehenauw) February 23, 2020

Het stormweer was aangekondigd. In het binnenland zijn rukwinden mogelijk tot 85 à 90 kilometer per uur. Aan zee kunnen de windstoten oplopen tot 100 kilometer per uur. Het KMI heeft code geel afgekondigd. De FOD Binnenlandse Zaken heeft zaterdagavond het nummer 1722 geactiveerd voor niet-dringende hulp.

Verschillende carnavalsevenementen over het hele land en de Krakelingenstoet in Geraardsbergen werden de afgelopen 24 uur al afgelast. De grote carnavalsstoet in Aalst gaat voorlopig nog door zoals gepland, maar burgemeester D’Haese (N-VA) zit deze voormiddag nog samen met de veiligheidsdiensten om de situatie te evalueren.