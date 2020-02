Italië neemt drastische maatregelen in strijd tegen coronavirus: steden volledig afgesloten om besmettingshaard in te tomen

Italië wil de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in het noorden van het land stoppen door enkele zwaar getroffen steden van de buitenwereld af te sluiten. Door deze maatregel kunnen tienduizenden mensen die in die gebieden wonen geen kant meer op. Dat heeft de Italiaanse regering zaterdagavond bekendgemaakt.

Minister-president Giuseppe Conte kondigde de noodmaatregel aan nadat het aantal ziektegevallen de afgelopen twee dagen opeens flink steeg.

In tien gemeenten in regio Lombardije zijn scholen en een groot deel van de winkels tijdelijk gesloten. De ongeveer 50.000 inwoners wordt aangeraden vooral thuis te blijven. Grote evenementen, zoals kerkdiensten, carnavalsvieringen en sportwedstrijden, zijn verboden.

In Italië zijn 79 mensen geïnfecteerd met het virus, twee mensen zijn overleden aan de gevolgen van de ziekte. Daarmee is het land goed voor het overgrote deel van het aantal geïnfecteerden in Europa. In Duitsland zijn 16 gevallen gemeld, in Frankrijk 12. In Parijs overleed vorig weekend een Chinese toerist aan Covid-19.

In Zuid-Korea werden 123 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat melden de autoriteiten zondag. Foto: AFP

Pandemie

Ook in Zuid-Korea stijgt het aantal besmettingen met alarmerende snelheid. Zondag raakte bekend dat er 123 nieuwe gevallen geregistreerd werden. Het totaal aan besmettingen komt er nu op 556. Er zijn ook twee nieuwe sterfgevallen, waardoor het aantal doden in het land door het virus uitkomt op vier.

75 van de laatst geïdentificeerde gevallen hebben banden met de Shincheonji-kerk van Jezus, een christelijke sekte die momenteel getroffen wordt door Covid-19, zei het Koreaanse Centrum voor ziektebestrijding en preventie in een verklaring.

De Diamond Princess.

Ook in Japan is er grote vrees voor het virus nu is gebleken dat 23 passagiers die eerder deze week het ‘corona-cruiseschip’ Diamond Princess mochten verlaten onvoldoende getest werden. Een van de vertrokken passagiers, een Japanse vrouw van in de zestig, bleek toch besmet te zijn met het virus toen ze aankwam bij de plek waar ze twee weken in quarantaine gaat. Katsunobu Kato, de Japanse minister van Volksgezondheid, geeft toe dat er fouten zijn gemaakt en biedt zijn excuses aan. Alle 23 passagiers die niet afdoende zijn gecheckt, worden opnieuw getest op Covid-19. Er bevinden zich nog steeds niet-Japanse passagiers op het schip. Zij wachten op hun repatriëring. Ook zijn nog zo’n duizend bemanningsleden aan boord. Zij brachten de afgelopen weken bijvoorbeeld maaltijden rond en moeten nu alsnog in quarantaine.

Gezien het aantal besmettingen in verschillende werelddelen blijft stijgen en er nu ook besmettingen gedetecteerd worden die geen link hebben met de originele besmettingshaard, kunnen we volgens viroloog Marc Van Ranst spreken over een pandemie.

Foto: AP

China: 2.400 doden

De dodentol van de coronavirus-epidemie in China is zondag opgelopen tot meer dan 2.400. In de centrale provincie Hubei, het epicentrum van de epidemie, zijn nog eens 96 mensen overleden.

De overgrote meerderheid van de nieuwe sterfgevallen zijn geregistreerd in Wuhan, de hoofdstad van Hubei, zo blijkt uit het dagelijkse bulletin van de provinciale gezondheidscommissie.De commissie rapporteerde ook 630 nieuwe bevestigde gevallen van besmetting in de provincie, waardoor het totaal van besmettingen op het Chinese vasteland nu uitkomt op ongeveer 77.000. De Chinese autoriteiten hebben verwarring gecreëerd over het aantal besmettingen door hun telmethode herhaaldelijk te wijzigen.