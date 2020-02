Vlaams Parlementslid door het dolle heen na zware nederlaag van Waasland-Beveren

Filip Brusselmans (Vlaams Belang) was zaterdagavond door het dolle heen na de zware 4-0-nederlaag van Waasland-Beveren op het veld van KV Mechelen. Op beelden die op sociale media circuleren, is te zien hoe de jongste verkozene ooit in het Vlaams parlement in het vak voor bezoekende fans heetgebakerd de spelers opzoekt, en hen met armbewegingen duidelijk maakt wat hij van hen denkt.