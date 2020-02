Zandstorm teistert Canarische Eilanden: vrijwel alle vluchten aan de grond

Op de Canarische Eilanden zorgt een grote zandstorm voor flink wat problemen. Voorlopig blijven alle vluchten van en naar Gran Canaria aan de grond. Ook op Tenerife zouden de twee luchthavens gesloten zijn. Enkele vluchten die aanvankelijke op Brussels Airport gingen landen, zijn niet vertrokken, omdat het zicht te slecht is. Op foto’s is te zien dat de lucht oranje kleurt en de visibiliteit beperkt is tot luttele meters.