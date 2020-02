Amerikaanse amateur stuntman die wil bewijzen dat aarde plat is, crasht met zijn zelfgebouwde raket en sterft

“Mad” Mike Hughes (64) is niet meer. De Amerikaanse stuntman die met zelfgebouwde raketten wou bewijzen dat de aarde plat is, crashte tijdens een van zijn “experimenten”, dat meldt BBC.

OPGELET. Dit artikel bevat tweets met video’s die als schokkend ervaren kunnen worden.

Hughes was een fervent flat-earther. Hij geloofde dus niet dat de aarde bol is. Om dat te bewijzen wou hij met zelfgebouwde raketten naar de ruimte vliegen (waarvan hij tevens ook stelde dat het een fabeltje is nvdr.) om van daaruit foto’s te maken van de ‘platte’ aarde. Bij de lancering was ook een cameraploeg aanwezig van The Science Channel om de avonturen van Hughes volgden voor het programma Homemade astronaut. In een tweet laat de zender weten dat Hughes omkwam terwijl hij “zijn dromen achterna ging”. Bij een van zijn vorige stunts verklaarde Highes nog dat wie “niet bang is voor de dood” een “idioot” is. “Het is ongelofelijk eng, maar niemand overleeft dit leven.”

Michael 'Mad Mike' Hughes tragically passed away today during an attempt to launch his homemade rocket. Our thoughts & prayers go out to his family & friends during this difficult time. It was always his dream to do this launch & Science Channel was there to chronicle his journey pic.twitter.com/GxwjpVf2md — Science Channel (@ScienceChannel) February 23, 2020

Hughes probeerde met de raket, die met stoom aangedreven werd, tot op een hoogte van om en bij de 1.500 m te vliegen. Op amateurbeelden is te zien hoe bij de lancering een parachute veel te vroeg openging, waardoor de raket neerstortte. De raket crashte in de woestijn van Nevada, niet ver van het plaatsje Barstow in Californië.

Eerder verbeterde de waaghals al het record verspringen met een limousine. In 2002 zat hij aan het stuur van een Lincoln Town Car en kon hij na een sprong van een schans 31 meter overbruggen.

OPGELET: ONDERSTAANDE TWEET BEVAT SCHOKKENDE BEELDEN.