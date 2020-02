Asielzoeker overleden na aanrijding met vluchtmisdrijf in Heusden-Zolder

Heusden-Zolder -

Een asielzoeker is in de nacht van zaterdag op zondag levenloos aangetroffen in Heusden-Zolder. Getuigen hadden gemeld dat de vrouw was aangereden, waarna de bestuurder van het voertuig vermoedelijk vluchtmisdrijf had gepleegd. Dat bevestigt het parket van Limburg zondag.