Belgische bus betrokken bij ongeval met spookrijder nabij Duitse stad Mainz: “Alle passagiers waren chauffeurs.”

Een Belgische bus is in de nacht van zaterdag op zondag in Duitsland betrokken bij een ongeval op de snelweg A1, nabij de stad Mainz. Dat meldt sectorfederatie FBAA. In de bus zaten 32 inzittenden, onder wie de chauffeurs. Volgens lokale media kwam de 29-jarige spookrijder om het leven en werden de buschauffeurs en een tweede chauffeur afgevoerd naar het ziekenhuis. “Alle passagiers waren zelf chauffeurs”, klinkt hij bij Reizen Lauwers. “Ze waren op terugweg uit de skioorden.”