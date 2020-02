Stormweer veroorzaakt problemen op Brussels Airport: Ryanair-toestel kan niet landen door felle wind

Een Ryanair-vlucht is zondag door de felle wind niet kunnen landen op Brussels Airport. Het toestel probeerde tweemaal te landen, maar werd intussen omgeleid naar de luchthaven van Luik.

Een vlucht van de Ierse maatschappij met bestemming Berlijn is zondag niet kunnen landen op Brussels Airport door het stormweer. “De piloot heeft twee pogingen ondernomen om te landen, rekening houdende met zijn brandstofvoorraad heeft hij besloten geen derde poging te ondernemen”, zegt de woordvoerder van Brussels Airport. Het toestel in kwestie vervolgens omgeleid naar de luchthaven van Luik. Daar staat intussen veilig aan de grond.

De passagiers op Zaventem hebben te horen gekregen dat ze per bus naar Luik gevoerd zullen worden. Het is voorlopig niet duidelijk of de wind nog voor verdere problemen zal zorgen. “Voorlopig is dat onze eigen diversion”, zegt de woordvoerder van Brussels Airport.

Ook op de Nederlandse luchthaven van Schiphol zijn er problemen door het stormweer. “Daar zijn vijf vluchten omgeleid. Die zijn op hun beurt op Brussels Airport geland”, aldus nog de woordvoerder van Brussels Airport.

Weinig hinder door stiptheidsacties

De stiptheidsacties van leden van de luchthavenpolitie veroorzaken zondagochtend geen problemen op Brussels Airport. Zondag worden zowat 70.000 reizigers verwacht, onder wie 36.000 vertrekkende passagiers. Net zoals de afgelopen dagen adviseert de luchthaven reizigers om ten minste drie uur op voorhand te komen voor niet-Schengenvluchten en twee uur voor andere vluchten.

Politieagenten op de luchthaven protesteren sinds vrijdag tegen een gebrek aan personeel en defecte apparatuur. Hun actie kan doorgaan tot en met 1 maart.