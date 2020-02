Carnaval Venetië afgelast na twee coronabesmettingen in de stad: “Er zullen nog drastische maatregelen volgen”

Het bekende carnaval in Venetië zal omwille van het nieuwe coronavirus afgelast worden, dat meldt de gouverneur van de regio Veneto, Luca Zaia, zondag.

“We moeten drastische maatregelen nemen”, zei de gouverneur van de regio in het noordoosten van Italië. Dat betekent dat de afgelasting van het carnaval in de Dogenstad aangekondigd zal worden, verduidelijkte hij, en er volgen “zelfs nog meer maatregelen”.

Intussen is er in Veneto sprake van 25 mensen die besmet zijn met het zogenaamde covid-19-virus. In Venetië zelf zijn twee oudere mensen opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om de eerste coronazieken in de stad zelf. Het carnaval van Venetië is een van de grootste en bekendste carnavalsfeesten ter wereld. Het feest startte op 8 februari en had normaal tot dinsdag, 25 februari, moeten duren.

In het noorden van Italië is in de regio van Lombardije werden intussen al 89 besmettingen gemeld, aldus gouverneur Attilio Fontana zondag bekend. Het totale aantal besmettingen in Italië zou inmiddels boven de honderd uitkomen. Elf steden in het noorden en noordoosten zijn onder quarantaine geplaatst.