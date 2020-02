Nieuwe ontwikkelingen in verdwijning Maddie McCann, Britse expat verhoord: “Hij was een vriendelijke hippie”

“Toen ik hoorde dat ik ‘dit bezoek te danken aan Hare Majesteit de Koninging’ wist dat ze van Scotland Yard waren”, zegt Carol Hickman (59) aan The Mirror. De Britse barvrouw was ten tijde van de verdwijning van Maddie McCann aan de slag in een bar op een boogscheut van het resort waar het kind verdween. De vrouw werd naar eigen zeggen vooral ondervraagd over haar toenmalige vriend. “Ik begrijp er niets van, hij was een vriendelijke hippie.”

Carol woont al sinds 1997 in de Algarve. Ze werkt er in een bar, op 500 meter van het resort waar Maddie verdween.

Recent werd ze aangesproken door agenten in burger, die haar vervolgens bij haar thuis ondervraagd hebben. Naar eigen zeggen waren de agenten vooral geïnteresseerd in haar toenmalige vriend Michael Jehle, een Duitse man. “We hebben gedurende 18 maanden een relatie gehad, maar ten tijde van de verdwijning van Maddie waren we al jaren uit elkaar.”

“De agenten vroegen me of ik nog met hem in contact kon komen. Via Facebook of een telefoonnummer”, zegt ze nog. “Ik snap er niets van, er is geen enkele reden om hem te verdenken van zo’n misdaad. Hij is een vriendelijke hippie.”

De man in kwestie woont intussen in een andere stad, zo’n 30 km verderop. Toen de Britse krant hem contacteerde, zei hij niets te weten over de verdwijning. “De politie weet waar ik woon, ik heb niets te maken met de verdwijning van Maddie.”