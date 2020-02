Drie nieuwe slachtoffers van coronavirus in Iran: 758 besmettingen en intussen al 8 mensen overleden

In Iran zijn drie nieuwe slachtoffers gevallen door het nieuwe coronavirus. Al acht patiënten lieten het leven na een infectie met het covid-19-virus, zei een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid op de staatstelevisie.

In heel het land zijn er zowat 785 vermoedelijke gevallen van infectie. daarvan zijn er 43 bevestigd, onder wie de acht slachtoffers. Iran telt na China het meeste coronaslachtoffers.

Het regime neemt intussen maatregelen om de uitbraak in te dammen. In verschillende steden blijven bijvoorbeeld scholen en universiteiten toe. Bioscopen blijven gesloten en cultuurevenementen zijn geannuleerd. Wedstrijden in het Iraanse profvoetbal worden zonder toeschouwers gespeeld.

“Corona is sabotage van verkiezingen”

Intussen beschuldigt opperste leider ayatollah Ali Khamenei buitenlandse vijanden ervan het nieuwe coronavirus gebruikt te hebben om de parlementsverkiezingen in het land te saboteren. Mogelijk was de opkomst tijdens de verkiezingen, die vrijdag werden gehouden, extreem laag. “Hun media lieten geen enkele kans voorbijgaan om mensen te ontmoedigen om te komen stemmen”, zei Khamenei zondag. Zelf sprak hij over een “enorme deelname”, ondanks “die negatieve propaganda”. De officiële opkomstcijfers worden later zondag verwacht.

Het coronavirus in Iran zorgt ook voor onrust in de regio. Oliestaat Koeweit laat tot nader order geen schepen uit Iran aanmeren. Koeweit heeft alle onderdanen ook al teruggehaald uit Iran.

In Israël is één persoon besmet met het virus, het gaat om een gerepatrieerde passagier van het cruiseschip Diamond Princess. Ook moeten 180 Israëlische leerlingen twee weken in quarantaine thuisblijven. Ze kwamen in contact met Zuid-Koreaanse toeristen.