De tol van het coronavirus: Italiaanse man scheldt Chinese toeristen uit

Trieste taferelen in Italië. Sinds de uitbraak van het coronavirus in het land, neemt de onrust er toe. In een video die opgedoken is, schelt een Italiaanse man een stel Chinese toeristen uit. Hij slingert allerlei racistische verwensingen naar hun hoofd. “Ga terug naar huis, jullie zijn vuil, straks zijn we allemaal besmet”, zegt hij.

In het land zijn er intussen al 79 personen besmet geraakt met het coronavirus Covid-19. De vrees groeit dat dat aantal nog zal stijgen. Verschillende dorpen in het noorden van het land zijn in lockdown geplaatst en evenementen zoals carnavalsstoeten werden afgelast. Twee mensen stierven in Italië al aan het virus. Sinds de uitbraak van het virus is racisme tegen Chinezen en andere Aziaten toegenomen.

