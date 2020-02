Stomdronken bestuurder van Antwerpse Ring geplukt na ongeval met vluchtmisdrijf

Antwerpen - Een bestuurder van 36 is zaterdagnacht van de Antwerpse Ring geplukt nadat hij in de binnenstad een ongeval had veroorzaakt en vervolgens gewoon was doorgereden. Hij bleek stomdronken en werd ter plaatse gearresteerd.

Het ongeval was gebeurd in de Carnotstraat. Daar wilde een auto die richting de Gemeentestraat reed, links afslaan naar de Ommeganckstraat. Op dat moment werd de auto in de flank geraakt door een andere bestuurder. Een 19-jarige passagier in de aangereden auto raakte lichtgewond, de twee andere inzittenden bleven ongedeerd.

“Het aanrijdende voertuig zette zijn weg gewoon verder langs de Turnhoutsebaan”, aldus de Antwerpse politie. “Een ploeg van de mobiele eenheid merkte kort nadien een voertuig op dat over de Ring zwalpte en zwaar beschadigd was. Ter hoogte van de afrit Berchem werd de bestuurder aan de kant gezet voor een controle, aan de hand van de nummerplaat werd bevestigd dat het om het vluchtende voertuig ging.”

De bestuurder legde een positieve ademtest af en zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken voor 15 dagen. “De man had zoveel gedronken dat hij meteen gearresteerd werd voor dronkenschap”, zegt de politie. “Hij zal zich na ontnuchtering moeten verantwoorden voor het vluchtmisdrijf.”