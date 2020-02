Hallo VAR? Charleroi krijgt geen strafschop na deze ingreep van Simon Deli

Opschudding in de tweede helft van Club Brugge-Charleroi. Mamadou Fall kwam iets voor het uur in een kansrijke positie, maar leek foutief te worden afgestopt door Simon Deli. Scheidsrechter Lothar D’hondt zag er echter geen graten in. Iedereen keek naar de VAR, maar ook die gaf geen krimp.