Barcelona is Sergi Roberto enkele weken kwijt

FC Barcelona kan een drietal weken geen beroep doen op Sergi Roberto. De rechterflankverdediger sukkelt met een adductorenletsel in de rechterdij, zo maakte Barça zondag bekend.

De 28-jarige Spanjaard, dit seizoen goed voor 29 wedstrijden in het Catalaanse shirt, vervoegt in de ziekenboeg onder meer Luis Suarez, Ousmane Dembélé en Jordi Alba. Zij zijn allemaal out voor de verplaatsing naar Napoli in de Champions Leage. Dries Mertens en co ontvangen Barcelona dinsdagavond in San Paolo in de heenwedstrijd van de achtste finales.