Invloedrijke Joodse belangenvereniging vraagt Europees onderzoek naar Aalst Carnaval

Aalst - Het American Jewish Committee vraagt de Europese Unie om België te onderzoeken na de “antisemitische parade” die Aalst Carnaval volgens de organisatie is. “De kostuums zetten aan tot haat, verspreiden complottheorieën en ridiculiseren Joodse gebruiken en tradities.”

In een lang persbericht op haar website vraagt de Europese tak van het American Jewish Committee de Europese Unie om België te onderzoeken. “Wij veroordelen het antisemitische Aalst Carnaval, dat ongehinderd door de Belgische autoriteiten mocht plaatsvinden”, klinkt het.

Het American Jewish Committee is een Amerikaanse vereniging die de belangen van de Joodse gemeenschap behartigt. Ze werd opgericht in 1906 en wordt volgens een artikel in de krant The New York Times “algemeen beschouwd als de belangrijkste Joodse organisatie in de Verenigde Staten”.

De organisatie verwijst in haar tekst naar “kostuums van orthodoxe Joden als levensgrote insecten, inclusief schilden en poten van papier-maché, die appeleren aan de ontmenselijking van Joden als ongedierte tijdens het Nazi-tijdperk”. (zie foto)

Volgens de carnavalisten zelf verwijzen hun “mieren”-pakken naar het Aalsters voor “muur”, en beelden ze “klaagmuren”, dus “klaagmieren” uit. Ze hebben ook zo’n muur met zich mee in de stoet. Maar de carnavalisten geven ook zelf al aan dat ze dit moeilijk uitgelegd krijgen aan buitenlandse journalisten.

Artikel 7

“Tijdens dit beschamende moment zijn de ogen van de wereld gericht op België”, zegt Daniel Schwammenthal, de directeur van de Europese tak van het AJC. “Omdat de Vlaamse en de federale Belgische autoriteiten weigerden om deze groteske publieke uiting van antisemitische haat te voorkomen - en haar in sommige gevallen zelfs ronduit steunden - moet de Europese Unie onmiddellijk een onderzoek instellen.”

“De Europese Commissie moet een artikel 7-procedure overwegen”, aldus de AJC, “omdat de Belgische autoriteiten niets hebben gedaan om deze regelrechte antisemitische kostuums te voorkomen, die duidelijk de grondwaarden van de EU schenden”.

Artikel 7 van het verdrag van de Europese Unie voorziet in een procedure om op te treden tegen een lidstaat wanneer die “de beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, en van de rechtsstaat, op ernstige en voortdurende wijze schendt”.

“Zelfs verhoogde politiebescherming”

“Het is onbegrijpelijk dat 75 jaar na de bevrijding van Auschwitz zulke walgelijke uitingen van antisemitisme mochten plaatsvinden in het hart van Europa”, zegt Schwammenthal. “De anti-Joodse kostuums zetten aan tot haat, verspreiden complottheorieën en ridiculiseren Joodse gebruiken en tradities. Op enkele uitzonderingen na blijven Belgische politieke leiders onverklaarbaar stil over deze beschamende parade.”

“Blijkbaar verdienden stereotiepen van Joden als ongedierte in de stad Aalst zelfs verhoogde politiebescherming”, besluit de AJC-directeur. “De EU moet een duidelijk signaal geven aan België dat dit gedrag geen plaats heeft in de EU.”