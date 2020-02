Roberto Martinez bezorgd na nieuwe blessure Eden Hazard: “Het is triestig, een speler als hij moet op het veld staan”

Eden Hazard liep zaterdagavond een nieuwe enkelblessure op en dat zorgt ook bij Roberto Martinez, de bondscoach van de Rode Duivels, voor bezorgdheid. De Spanjaard was zondag te gast bij beIN Sports en praatte daar over de blessureperikelen van zijn sterspeler. “Hij staat nu al bijna drie maanden aan de kant”, stelt ook Martinez vast. “En spelers als Eden moeten op het veld staan.”

LEES OOK. Amper één week na comeback heeft Eden Hazard opnieuw barstje in de enkel: maandenlange afwezigheid dreigt

Martinez was bij beIN Sports aanwezig als Premier League-analist en werd daar gevraagd naar de nieuwe blessure van Hazard. “Er is een goeie communicatie tussen onze medische staf en die van Real Madrid. En dat is goed, want ik ben bezorgd”, zei Martinez. “Eden is normaal een fitte speler en nu heeft hij problemen aan zijn enkel waar hij enkele jaren geleden ook aan geopereerd is. Deze nieuwe blessure is weer een nieuwe tegenslag.”

Opnieuw barstje

Hazard raakte midden december al eens geblesseerd: toen liep hij een barstje op in de rechterenkel. Real Madrid bevestigde zondagmiddag dat de Rode Duivel weer een barstje in dezelfde enkel heeft opgelopen. “Hij staat intussen al bijna drie maanden aan de kant”, stelt ook Martinez vast. Hazard zou, als de revalidatie opnieuw zo lang aansleept, wellicht pas in mei weer volledig inzetbaar zijn.

“Spelers als Eden moeten op het veld staan. Hij was net op de terugweg na die eerdere blessure en had al wat speelminuten verzameld. Hij maakte zich klaar voor de belangrijke match in de Champions League tegen Manchester City. Het is triestig”, aldus Martinez.