“Schaken in de regen: Club Brugge wint zonder te begeesteren”

Als Club Brugge-Charleroi een voorsmaakje is van de strijd die ons straks in Play-off 1 te wachten staat, gaan we een povere jaargang tegemoet. Charleroi had reden om te klagen over de arbitrage, maar kon op geen enkel moment aanspraak maken op de drie punten in Jan Breydel. Het spel van Club Brugge is niet veel beter, maar de competitieleider blijft wel winnen. Het is een zorgwekkende vaststelling dat een duel tussen het nummer één het nummer drie van de competitie zo weinig voetbal oplevert.