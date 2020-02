Aalst Carnaval: makers van Joodse karikaturen kiezen dit jaar voor vogel

De Vismooil’n, de carnavalsgroep die vorig jaar een internationale rel veroorzaakte door Joodse karikaturen te omringen met geldkisten en muntstukken, kiest dit jaar voor een grote vogel op hun belangrijkste praalwagen. Omdat ze vinden dat Aalst vorig jaar vogelvrij is verklaard door de controverse.

Onder de titel “Oilsjt Voegelvroi in ‘20” nemen De Vismooil’n ook dit jaar deel aan de stoet. “Hoge bomen vangen veel wind”, klinkt het. “Aalst is uniek in de wereld op gebied van spot en vrije meningsuiting”, zegt de groep na alle controverse.

