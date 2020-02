Coronavirus brengt herstel wereldwijde economie in gevaar

De coronavirusepidemie dreigt het “al kwetsbare” herstel van de wereldwijde economie “in gevaar te brengen”, zo heeft de directrice van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zondag in Riyad verklaard op een bijeenkomst van de G20. De Groep van 20 verklaarde zich bereid te handelen om de risico’s voor de groei te beperken.

“Het covid-19-virus, een mondiale gezondheidsurgentie, heeft de economische activiteit in China verstoord en zou het herstel in gevaar kunnen brengen”, zei Kristalina Georgieva in de Saoedische hoofdstad tot de ministers van Financiën en de gouverneurs van centrale banken van de twintig leidende economieën.

De economische groei zou in China rond 5,6 procent komen te liggen, een daling van 0,4 procentpunt vergeleken met de schattingen van januari. “Ik heb de G20 laten weten dat, zelfs als het virus snel ingedijkt wordt, de groei in China en de rest van de wereld getroffen zal worden”, aldus Georgieva.

LEES OOK. Viroloog Marc Van Ranst na Europese corona-doden: “Er is sprake van een pandemie, we moeten een versnelling hoger schakelen en voorbereidingen treffen”

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire zei dat de G20-landen “bereid zijn zo nodig elke bijkomende economische maatregel te nemen om een eventuele verergering van de impact op de wereldeconomie het hoofd te bieden”. Details over de maatregelen die overwogen worden, gaf hij niet.

“Het risico is nu bevestigd, de impact op de wereldeconomie ook, en het is voortaan een bekommernis van alle leden van de G20”, benadrukte de Franse minister.