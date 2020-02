Sexy dansers, technische hoogstandjes en één bloot achterwerk in exclusieve spiegeltent: dit was ‘Magic Mike Live’

Malle / Oostmalle -

Een vrouwvriendelijke upgrade van de Chippendales, met topdansers en technische hoogstandjes, en dat allemaal in een chique Kempense spiegeltent zonder spiegels. De bijna duizend vrouwen die afgelopen vrijdag en zaterdag in primeur de Amerikaanse dansshow Magic Mike Live in het Spiegelpaleis in Malle mochten beleven, waren extatisch.