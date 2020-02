Manchester United tankt vertrouwen voor Europees duel met Club Brugge, Leander Dendoncker wint met Wolves

Wolverhampton Wanderers en Leander Dendoncker hebben zondag hun duel op de 27e speeldag in de Premier League tegen rode lantaarn Norwich makkelijk gewonnen met 3-0. Die andere degradatiekandidaat, het Watford van Christian Kabasele, ging op Old Trafford met 3-0 onderuit tegen Manchester United.

Wolves kon opnieuw rekenen op de vlot scorende Diego Jota. De Portugese spits was donderdag in de Europa League tegen Espanyol al goed voor een hattrick. Tegen Norwich legde Jota (19. en 30.) er in de eerste helft opnieuw twee binnen. Na de pauze was Jota dicht bij zijn derde, maar de paal stond in de weg. In de rebound legde Raul Jimenez (50.) de 3-0 eindstand vast.

Na het gevleide gelijkspel afgelopen donderdag in het Jan Breydelstadion kreeg Manchester United het zwalpende Watford over de vloer. De Mancunians boekten een logische overwinning tegen de staartploeg van Kabasele. Bruno Fernandes (42.) zette op slag van rust een strafschop om, nadat de Portugees doelman Forster zelf in de val had gelokt. De gelijkmaker van Troy Deeney werd na de pauze afgekeurd wegens handspel. Anthony Martial (58.) verdubbelde nadien de voorsprong, Mason Greenwood (75.) maakte op de counter de afstraffing compleet. Deulofeu stiftte de beste kans voor Watford nog tegen het doelkader. ManU tankt met een vlotte overwinning vertrouwen voor de komst van Club Brugge donderdagavond met als inzet een ticket voor de achtste finales van de Europa League.

In de stand wipt Manchester United over Tottenham naar de vijfde plek. Met 41 punten is ManU nog slechts drie punten verwijderd van de vierde plek, die recht geeft op een Champions League-ticket. Ook Wolverhampton (achtste, met 39 ptn) blijft in de running voor Europees voetbal.