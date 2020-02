Arsenal verslaat Everton in belangrijk duel om Europese tickets: Pierre-Emerick Aubameyang is grote held met 2 goals

Arsenal heeft in de strijd om Europees voetbal een uitstekende zaak gedaan. De Gunners versloegen concurrent Everton zondag met 3-2 en klimmen daardoor naar de negende plek. Pierre-Emerick Aubameyang was de grote uitblinker met twee doelpunten.

Voor Arsenal en Everton was winst meer dan welkom. Beide teams kamperen in de middenmoot van de Premier League, maar zijn nog lang niet uitgeteld voor Europees voetbal. Everton telde vooraf 2 punten voorsprong en begon ook perfect aan de wedstrijd. Dominic Calvert-Lewin knalde al in de eerste minuut de 0-1 tegen de touwen. Een reactie van Arsenal liet niet al te lang op zich wachten, maar Iwobi mikte net naast. Kort voor het halfuur vond Edward Nketiah de netten wel, op aangeven van Bukayo Saka: 1-1.

Daarmee was de ban gebroken voor Arsenal, want zes minuten later bracht Pierre-Emerick Aubameyang zijn team zelfs op voorsprong na een perfecte pass van David Luiz. Beide teams gingen echter in extremis met een gelijke tussenstand de rust in, want Richarlison zorgde in de vierde minuut van de extra tijd nog voor de 2-2. Een schoonheidsprijs kreeg het doelpunt allesbehalve, maar de bal ging er wel in.

Aubameyang zorgt voor de beslissing

Everton eindigde de eerste helft op de best mogelijke manier, maar Arsenal kwam dan weer op de best mogelijke manier uit de kleedkamer. Aubameyang kopte de 3-2 al in de eerste minuut binnen. Daarna viel het spel ietwat stil en gescoord zou er ook niet meer worden in het Emirates Stadium, hoewel Richarlison (Everton) en Pepe (Arsenal) nog uitstekende mogelijkheden kregen. Calvert-Lewin kopte de ultieme kans op de gelijkmaker van dichtbij naast in de 93ste minuut . 3-2 was de eindstand.

Door de overwinning wipt Arsenal over Everton in de stand. De Gunners staan nu negende met 37 punten en delen die plek met Burnley. Everton is elfde met 36 punten. De vijfde plek, de laagste plaats waar een Europees ticket aan vasthangt, is momenteel in handen van Manchester United met 41 punten,