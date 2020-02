“Anderlecht oefent al eens voor Play-off 2”

Eindelijk feest. Anderlecht speelde tegen Eupen – dat 75 minuten met tien man stond – een match waarin alles lukte. Het werd 6-1, met zelfs goals van Kompany en nieuwkomers Murillo en Pjaca. Het publiek was in de wolken, maar het zal toch een generale repetitie voor Play-off 2 zijn. De top zes halen is echt alleen nog in theorie mogelijk.