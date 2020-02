Al Qaida op Arabisch Schiereiland bevestigt dood van leider en wijst nieuwe leider aan

Al Qaida op het Arabische Schiereiland (AQAS) heeft zondag bevestigd dat de leider van de organisatie dood is, zo heeft het Amerikaanse centrum SITE, dat toezicht houdt op islamistische websites, meegedeeld. De Verenigde Staten maakten twee weken geleden bekend dat de leider bij een Amerikaanse droneaanval in Jemen gedood was.

De jihadistische organisatie bevestigde de dood van Kassim al-Rimi in een toespraak en kondigde aan dat Khalid ben Omar Batarfi de nieuwe leider van AQAS wordt, aldus SITE.

De Amerikaanse president Donald Trump had op 16 februari bekendgemaakt dat de VS Kassim al-Rimi “geëlimineerd” hadden. Washington beschouwt AQAS, met basis in Jemen, als de gevaarlijkste tak van het jihadistische netwerk.