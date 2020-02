Waasland-Beveren ontslaat voor de tweede keer dit seizoen zijn trainer: Arnauld Mercier moet vertrekken bij rode lantaarn

Arnauld Mercier is door zijn club Waasland-Beveren ontslagen als hoofdtrainer. Waasland-Beveren staat sinds zaterdagavond laatste in de Jupiler Pro League en dreigt met nog amper drie speeldagen te gaan naar 1B te degraderen. Op 26 augustus vorig jaar ontsloeg het toenmalig hoofdtrainer Adnan Custovic: het is dus de tweede keer dit jaar dat de Wase club een trainer de laan uitstuurt. Dirk Geeraerd neemt de taken van Mercier over.

Het nieuws werd zondagavond bekendgemaakt in een bericht op de eigen clubwebsite. Waasland-Beveren gaf aan dat de beslissing viel na een dag vol evaluatiegesprekken en dat de clubleiding niet te spreken was over de manier waarop de match tegen KV Mechelen werd aangevat en afgewerkt.

”Een mooi gevuld uitvak kreeg allesbehalve waar voor zijn geld en dat strookt niet met de verwachtingen van de club. Er moet opnieuw meer vuur in de ploeg om de laatste drie finales van dit seizoen positief af te ronden. We zullen er alles aan doen om deze club op het hoogste niveau te houden”, luidt het.

Foto: BELGA

De taken van Arnauld Mercier worden overgenomen door zijn assistent-coach Dirk Geeraerd, die na het ontslag van Custovic ook al enkele dagen het roer moest overnemen. De club gaf ook nog mee dat behalve Mercier ook conditietrainer Jérémy Zaremba moet vertrekken.

0 op 15

Waasland-Beveren is sinds zaterdagavond de rode lantaarn in de Jupiler Pro League. De Waaslanders hebben evenveel punten als Cercle Brugge, maar hebben één wedstrijd minder gewonnen. Beveren verloor bovendien elk van zijn vijf laatste wedstrijden, terwijl Cercle Brugge 9 op 9 pakte. Met wedstrijden tegen Anderlecht (thuis), Moeskroen (uit) en AA Gent (thuis) heeft Waasland-Beveren bovendien geen eenvoudig programma in de laatste drie speeldagen. De club speelt sinds het seizoen 2012-2013 onafgebroken op het hoogste niveau.

Voor Mercier was Waasland-Beveren zijn eerste club in de Jupiler Pro League. Hij was eerder wel al in de Proximus League aan de slag als T1 bij Boussu Dour, Seraing en Roeselare. Tussen januari en augustus vorig jaar was hij sportief directeur bij Seraing, intussen in de eerste amateurdivisie.