AS Roma doet vertrouwen op voor trip naar Gent, Lazio blijft in het spoor van Juventus

AS Roma heeft zondag na drie competitienederlagen op rij nog eens kunnen winnen in de Serie A. De Giallorossi versloegen tijdens één van de twee overgebleven duels op de 25e speeldag, die onthoofd werd door de gevolgen van het coronavirus in Italië, laagvlieger Lecce met 4-0. Voor Roma is de zege een mooie generale repetitie voor de terugwedstrijd in de zestiende finales van de Europa League, donderdag in de Gentse Ghelamco Arena.

De Romeinen wonnen erg makkelijk dankzij treffers van Under (13.), Mkhitaryan (37.), topschutter Dzeko (69.) en Kolarov (80.). Voor coach Fonseca zal de tweede zege in een week tijd, na de 1-0 overwinning donderdag in de Europa League tegen AA Gent, een opluchting betekenen. Hij stond onder druk na na Nieuwjaar al zes keer te hebben verloren.

Het enige andere duel in Italië deze namiddag werd door stadsgenoot Lazio gewonnen bij Genoa (2-3). De uitblinker bij Lazio was eens te meer Ciro Immobile. De topschutter in Italië scoorde één keer en zit zo aan 27 goals in 25 speelrondes. Hij evenaarde daarmee een record van Antonio Angelillo, voor Inter in het seizoen 1958-1959. Het grote doel voor de aanvaller is 36 doelpunten (of meer) maken dit seizoen. Dan evenaart hij de recordseizoenen van Gino Rossetti, voor Torino in 1928-1929, en Gonzalo Higuain, voor Napoli in 2015-2016. Bij Lazio bleef Jordan Lukaku de hele wedstrijd op de bank zondag.

In de tussenstand in Italië blijft Lazio (59 ptn) in de nek van koploper Juventus (60 ptn) hijgen. Inter volgt als derde met 54 punten, maar zag zijn wedstrijd van zondagavond tegen Sampdoria uitgesteld worden omwille van de uitbraak van het coronavirus in Italië. Roma vecht als vijfde (42 ptn) om de laatste Champions League-plaats met nummer vier Atalanta (45 ptn).