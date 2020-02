Maar liefst 12 gele en 3 rode kaarten in Turkse derby: Galatasaray wint voor het eerst in 21 jaar bij aartsrivaal Fenerbahçe

Galatasaray heeft voor het eerst sinds 1999 gewonnen op het veld van stadsgenoot en aartsrivaal Fenerbahçe. Daarmee is lang niet alles gezegd over de derbymatch in het Turkse Istanbul: tijdens de partij werden maar liefst 12 gele en 3 rode kaarten getrokken. Beide teams vlogen elkaar in de slotfase in de haren. Ryan Donk (ex-Club Brugge) en Henry Onyekuru (ex-Eupen en Anderlecht) scoorden allebei voor Galatasaray.

Thuisploeg Fenerbahçe was na 21 minuten op voorsprong gekomen na een doelpunt van Max Kruse, maar kort voor de pauze zorgde Donk voor de gelijkmaker namens Galatasaray. Wat volgde was een bijzonder bitsige tweede helft. Fenerbahçe moest eerst met z’n tienen verder nadat Yanal in de 67ste minuut rood kreeg. Radamel Falcao maakte in de 79ste minuut vanaf de stip de 1-2.

Opstootje aan de bank

Na de treffer van Falcao ging het vervolgens helemaal mis. Younes Belhanda (Galatasaray) deelde een duw uit aan tegenspeler Deniz Türüc, waarna een opstootje ontstond tussen beide teams. Türüc en de reeds geelgeboekte Belhanda kregen beiden rood. Uiteindelijk werd het nog 1-3 na een treffer van Onyekuru in de 96ste minuut. Uiteindelijk werden in totaal 12 gele en 3 rode kaarten getrokken. Voor Galatasaray is het de eerste uitzege bij de grote stadsrivaal in 21 jaar.

De fans van Fenerbahçe hadden het overigens duidelijk lastig met het einde van hun ongeslagen thuisreeks tegen de stadsrivaal, want er werden verschillende stoeltjes in het stadion losgerukt en richting het veld gegooid. Spelers van Galatasaray kregen ook allerlei objecten naar het hoofd geslingerd.

Foto: REUTERS