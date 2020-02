Oostenrijk schort treinverbinding met Italië op na mogelijke gevallen van coronavirus

De Oostenrijks spoorwegmaatschappij ÖBB schort naar eigen zeggen alle treinverbindingen met het naburige Italië op, nadat twee treinreizigers die mogelijk met het corornavirus besmet zijn, aan de grens zijn tegengehouden.

Een trein die van Venetië op weg was naar München, werd zondagavond tegengehouden omdat twee Duitse vrouwen in de trein koorts hadden. De twee werden in afzondering geplaatst op de trein. Aan de grensovergang van de Brennerpas brachten de Italiaanse spoorwegen ÖBB op de hoogte van de mogelijke coronavirusgevallen, zei een woordvoerder van ÖBB.

Het is volgens de woordvoerder nog niet duidelijk hoe lang de treinverbinding onderbroken zal zijn.