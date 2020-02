Premier Wilmès veroordeelt jodenspot op Aalst Carnaval, Jambon roept op het in 2021 anders te doen: “Lach eens met iets anders”

Ook de politiek zit gewrongen met de joodse karikaturen in de stoet in Aalst. Premier Sophie Wilmès veroordeelde de aantasting “van onze waarden en de reputatie van ons land”. Verklaringen die niet in goede aarde vielen bij de Vlaamse N-VA-ministers Zuhal Demir en Ben Weyts. Terwijl hun eigen regeringsleider Jan Jambon toch ook een oproep lanceerde om volgend jaar met andere dingen te lachen.

De ambassadeur van Israël in België, Emmanuel Nahshon, was zondag in De Zevende Dag duidelijk: de joodse gemeenschap en de Israëlische regering kunnen de Aalsterse spot niet pruimen. “Het is een lokaal ...