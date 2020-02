Wereldwijd kritiek op joodse karikaturen, maar carnavalisten doen er nog schep bovenop: “Ooit zullen ze het in Aalst misschien snappen, maar nu nog niet blijkbaar”

Aalst -

Joodse organisaties wereldwijd veroordeelden in de strengste bewoordingen wat zich zondag in de carnavalsstoet van Aalst afspeelde. Nooit waren er meer pijpenkrullen, nooit waren er meer haakneuzen. Ook de federale regering was bijzonder scherp voor de joodse karikaturen waar ze in Aalst mee lachten. Maar in Aalst zelf snapt niemand waar alle heisa goed voor is. Ook de joden die de stoet samen met ons volgden, begrijpen niet goed waar de rest van de wereld zo hard over valt.