Knowledge Musona scherp voor paars-wit: “Hopelijk hoef ik shirt van Anderlecht nooit meer te dragen”

Gisteren stond Knowledge Musona niet op het veld in het Astridpark. De aan Eupen uitgeleende aanvaller wordt nog een deel betaald door Anderlecht, maar in aanloop naar de match toonde Musona zich wel trefzeker, in woorden. “Ik hoop dat ik het shirt van Anderlecht nooit meer hoef te dragen”, was Musona keihard.

“Kompany was wel eerlijk in het begin van het seizoen en zei dat ik niet veel ging spelen”, ging de spits verder. “Maar toch hoopte ik dat ik door de vele blessures ergens een kans zou krijgen. De fans zeggen dat ik niet het niveau voor Anderlecht heb, maar in mijn ogen heb ik het niveau om bij eender welke club in België te spelen. Ik hoop dat er deze zomer snel een oplossing komt en dat Anderlecht zich inschikkelijk opstelt. Niemand heeft er baat bij dat ik blijf.”