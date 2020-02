“We wonen samen net omdat we niét naar een rusthuis willen”, toch dreigen bewoners van Villa De Proost uit hun huis gezet te worden

De bewoners van Villa De Proost in Rillaar, allemaal tussen 83 en 92 jaar oud, zitten met de handen in het haar. Ze wonen er samen in een cohousingpoject, omdat ze hun oude dag niet willen doorbrengen in een woon-zorgcentrum. Maar nu dreigen ze uit de villa te worden gezet omdat hun project niet voldoet aan de officiële regels voor… woon-zorgcentra. “Dit ís geen rusthuis, dit is gewoon ons huis. We vallen niemand lastig. We willen geen subsidies. We willen hier simpelweg leven.”