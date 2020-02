Vincent Kompany scoort na 5.189 dagen nog eens voor Anderlecht: “Ik wou iets terugdoen voor dit publiek”

Hij liep goed in, torende boven iedereen uit en kopte de bal van Zulj goed naar de grond. Daar was ze dan, de eerste goal van Vincent Kompany sinds zijn terugkeer naar Anderlecht. Op 11 januari scoorde de kapitein van paars-wit wel in een oefenwedstrijd tegen Lugano, maar als we alleen officiële doelpunten in rekening brengen, was het gisteren zijn eerste goal voor Anderlecht in 5.189 dagen. De vorige was op 10 december 2005 op bezoek bij Zulte Waregem, een ander tijdperk nog.

“Kompany blijft voor mij een van de spelers, maar hij is ook bezig met de filosofie, de werking en de richting die we uit moeten”, zei coach Frank Vercauteren. “Als hij dan voor al dat werk beloond wordt met een doelpunt, is dat heel mooi. Dit is het bewijs dat hij alles kan combineren. De applausvervanging was meer dan verdiend, al wilde ik hem ook gewoon een beetje sparen voor volgende week.”

Kompany: “Mijn goal is een mijlpaal”

Vincent Kompany sprak op tv kort over de klinkende zege van Anderlecht en zijn doelpunt. “Ik was echt blij met die goal. Normaal ben ik iemand die fierheid haalt uit de nul houden of een goeie tackle om een tegengoal te vermijden, maar dit was echt een soort mijlpaal voor mij. Ik wou iets terugdoen voor dit publiek.”

Over de minieme kansen op Play-off 1 wilde Vince the Prince niet te veel zeggen. “We zitten niet waar we zitten omdat we slecht speelden tegen Gent of tegen Genk of club Brugge. We zitten waar we zitten omdat we tegen Waasland-Beveren, Cercle en andere ploegen van dat niveau net niet snel genoeg konden scoren.”