Dode en zwaargewonde nadat spookrijder Belgische bus ramt: “Auto reed met gedoofde lichten in volle vaart in op de bus van papa”

Een Belgische bus is zaterdagnacht in Duitsland aangereden door een spookrijder. “De Duitse auto reed in volle vaart en met gedoofde lichten in op de bus van papa. Hij wou hem nog ontwijken, maar dat lukte niet”, zegt Genia, de dochter van de zwaargewonde buschauffeur. De man achter het stuur van de auto kwam om. Het zou mogelijk gaan om zelfmoord.