Italië neemt draconische maatregelen om eerste Europese uitbraak coronavirus in te perken. Het meest besmettelijk: paniek

De sluimerende angst voor het coronavirus in het noorden van Italië is het voorbije weekend omgeslagen in paniek. In een paar dagen tijd is het aantal besmettingen van 3 naar meer dan 150 gegaan en 3 mensen kwamen om het leven. Uit vrees voor meer besmettingen werden dan ook draconische maatregelen afgekondigd. Voetbalwedstrijden werden afgelast, scholen, winkels en bedrijven bleven toe en de politie en het leger controleren de toegangswegen zodat niemand de elf geïsoleerde dorpen binnen of buiten kan.

Het vreemdste beeld van het afgelopen weekend? De modellen van Giorgio Armani die zondagnamiddag tijdens de Modeweek in Milaan de catwalk op moesten in een lege zaal. Het publiek mocht niet binnen. Ook de straten van Venetië bleven akelig leeg: het jaarlijkse carnaval werd afgelast. Voetbalwedstrijden – waaronder die van het Inter Milaan van Romelu Lukaku – en andere festiviteiten werden afgelast. Alles werd gedaan om te vermijden dat Italianen in groep buiten kwamen in het noorden van het land.

Alleen de apotheken blijven open in de geïsoleerde dorpen. Foto: Photo News

In elf dorpen in de regio werd nog een stap verder gegaan. De meer dan 50.000 inwoners werden volledig afgesneden van de buitenwereld. Politieagenten en militairen bewaakten de toegangswegen zodat niemand de dorpen in of uit kon en iedereen kreeg het bevel ramen en deuren gesloten houden en contact met andere mensen te mijden. Parken, winkels, universiteiten, scholen en bedrijven bleven dicht en blijven nog heel de week gesloten. Compleet isolement.

Drie doden

Premier Giuseppe Conte had zaterdag nog aangemaand tot kalmte toen het aantal besmettingen steeg. “Heb vertrouwen, we doen wat nodig is om de gezondheid van de Italianen te beschermen”, klonk het. Maar toen een 87-jarige man en een vrouw van 77 om het leven kwamen door het virus en het aantal besmettingen razendsnel van 3 naar meer dan 150 ging, kon hij niet anders dan die draconische maatregelen opleggen. Zondagavond werd nog een derde overlijden, opnieuw van een oudere vrouw, vastgesteld.

Conte acht de kans erg groot dat de maatregelen meerdere weken van kracht zullen blijven. De premier eist ook dat ze serieus genomen worden: wie ertegen zondigt, riskeert drie maanden gevangenis of een boete van 206 euro. In Milaan, een stad met meer dan 1 miljoen inwoners, gelden ze niet. “Het is ondenkbaar dat zo’n grote stad geïsoleerd wordt”, zei Attilio Fontana, de president van Lombardije. Toch blijven de scholen ook daar zeker een week dicht.

Patiënt nul

Foto: Photo News

De vrees is dan ook enorm dat het virus zich nog verder zal verspreiden in het noorden van Italië en in de rest van het land en Europa. Wat de bestrijding ervan extra moeilijk maakt, is dat de Italiaanse overheid niet weet hoe het virus er is beland. De zieke mensen zijn niet in China geweest en lijken ook niet in contact te zijn gekomen met mensen die het land bezocht hebben. Aanvankelijk werd een Italiaanse 38-jarige manager die eind januari naar China was gereisd beschouwd als ‘patiënt nul’, maar hij werd uitgebreid onderzocht en testte negatief.

“We zijn op zoek naar hoe het virus hier uitgebroken is, maar we weten het niet”, klonk het wanhopig bij het ministerie van Volksgezondheid. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kondigde aan artsen naar Italië te sturen om bij te leren en te helpen bij de bestrijding van het virus.

Opmerkelijk was ook dat het virus zondag werd vastgesteld bij een 17-jarige student die vrijdag in het ziekenhuis opgenomen was met – zo dacht hij – een griepje. Het virus zet zich vooral door bij oudere mensen, en dus was het een weinig aangename verrassing dat ook een tiener besmet raakte.

Eerste echte uitbraak in Europa

Italië is daarmee het eerste Europese land waar het virus echt uitgebroken is. Er werden ook al besmettingen vastgesteld in Zweden, België, Spanje, Finland, Duitsland, Frankrijk – waar ook een dode viel – en het Verenigd Koninkrijk, maar nergens op grote schaal zoals in Noord-Italië.

Het reisadvies voor Belgen die naar Italië willen reizen, werd zondag ook nog aangepast door Buitenlandse Zaken. “Volg de instructies van de lokale autoriteiten”, klinkt het.